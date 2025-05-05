Aydın'da Balıkçı Ahtapotu Öperek Denize Bıraktı
Didim ilçesinde balıkçı Birol Çinçik, ağına takılan ahtapotu severek öptükten sonra tekrar denize saldı. Bu sevimli anlar bir başka balıkçı tarafından kaydedildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Yakaladığı ahtopotu öpüp sevdi, denize bıraktı
AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde balıkçı, ağına takılan ahtopotu öperek sevdi, tekrar denize bıraktı.
Didim'in Akköy Mahallesi Taşburun'da, balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Birol Çinçik avlanmak için Didim Taşburnu'ndan denize açılarak ağ bıraktı. Denize bıraktığı ağa ahtapot takıldı. Ağını toplayan Çinçik tarafından ağdan kurtarılan ahtapot, daha sonra tekrar denize salındı. Ahtapotu eline alarak sevip öptükten sonra, ahtapotun yaşam alanı olan denize bırakıldığı anlar ise bir başka balıkçı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü vatandaşlar tarafından beğenildi.