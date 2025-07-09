Aydın'da Baklavacıya Cezalı Denetim

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Aydın'da bir baklavacı, uygunsuz koşullarda satış yaptığı gerekçesiyle idari para cezası aldı. Denetim, sosyal medyada paylaşılan fare görüntüleri üzerine başlatıldı.

Aydın'da bir baklavacıya, uygunsuz koşullarda satış yaptığı gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, baklava satılan bir işletmede fare görülmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine denetim yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Efeler Tarım ve Orman Müdürlüğümüz gıda kontrol görevlilerince hemen denetim yapılmış ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari yaptırımlar uygulanmış ve ürünlere el konulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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