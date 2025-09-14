Aydın'da Baba-Kızı Vuran Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan kavgada baba ile kızını tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Neşetiye Mahallesi'nde H.T. (35) ile sokakta karşılaştığı B.İ. (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T, tabancayla B.İ. ile kızı G.İ'ye (14) ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli H.T, jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.