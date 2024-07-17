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Aydın'da Aynı Aileden 4 Kişiyi Çekiçle Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde aynı aileden biri çocuk 4 kişiyi çekiçle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan televizyon tamircisi tutuklandı. Şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde aynı aileden biri çocuk 4 kişiyi çekiçle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan televizyon tamircisi tutuklandı.

Kardeşköy Mahallesi'nde, dün, H.D. (65) ile eşi N.D. (60), kızı H.G. (37) ve torunu B.G'yi (6) çekiçle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.G. (46), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından "adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen M.G'nin, eve girdiğinde aile bireylerini yatar vaziyette gördüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

Ayrıca olayda kullanılan çekiç ile H.D. ve eşi N.D'nin telefonlarının ise evin bitişiğindeki ahırda bulunduğu belirtildi.

Olay

Kardeşköy Mahallesi'nde H.D'nin evinde bağrışma seslerini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekibi H.D. ile eşi N.D, kızı H.G. ve torunu B.G'yi vücudunun farklı yerlerinden yaralanmış şekilde bulmuştu.

Aile, Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülmüş, durumu ağır olan H.D, buradaki müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Hastanede ilk ifadesi alınan H.G, annesinde olan kızı B.G'yi almak için eve girdiği esnada televizyon tamiri için evde bulunan M.G'nin çekiçle kendisine saldırdığını söylemişti.

Çekiçle diğer aile bireylerini de yaraladığı öne sürülen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Nazilli Çocuk Aydın 3.Sayfa Güncel Haberler

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