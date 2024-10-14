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Aydın'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Aydın'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Nazilli ilçesinde G.K. adlı sürücünün kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

G.K'nin (62) kullandığı 09 R 0756 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi 2 Sokak'ta kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel

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