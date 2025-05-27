Aydın'da Aydınlatma Direği Devrildi: 2 Yaralı

Aydın'da Aydınlatma Direği Devrildi: 2 Yaralı
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Efeler ilçesinde bankta oturan iki kişinin üzerine devrilen aydınlatma direği sonucu 60 ve 51 yaşındaki iki kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde üzerine aydınlatma direği devrilen 2 kişi yaralandı.

Kemer Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Parkı'ndaki aydınlatma direği henüz belirlenemeyen bir nedenle bankta oturan N.B. (60) ile H.B.Ç'nin (51) üzerine devrildi.

Hafif yaralanan 2 kişi, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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