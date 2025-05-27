Aydın'da Aydınlatma Direği Devrildi: 2 Yaralı
Efeler ilçesinde bankta oturan iki kişinin üzerine devrilen aydınlatma direği sonucu 60 ve 51 yaşındaki iki kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde üzerine aydınlatma direği devrilen 2 kişi yaralandı.
Kemer Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Parkı'ndaki aydınlatma direği henüz belirlenemeyen bir nedenle bankta oturan N.B. (60) ile H.B.Ç'nin (51) üzerine devrildi.
Hafif yaralanan 2 kişi, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel