Aydın'da Ayakkabı Dükkanında Yangın: Büyük Zarar

Aydın'da Ayakkabı Dükkanında Yangın: Büyük Zarar
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir ayakkabı dükkanında meydana gelen yangında büyük çapta zarar oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak iş yerinde önemli hasar tespit edildi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir ayakkabı dükkanında çıkan yangında büyük çapta zarar oluştu.

Hasanefendi Ramazanpaşa Mahallesi 21'inci Sokak'taki 2 katlı bir ayakkabı dükkanında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, iş yerinde büyük zarar oluştuğu öğrenildi. Ekiplerin, yangının çıkış nedeninin belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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