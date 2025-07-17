Aydın'da Ayakkabı Dükkanında Yangın: Büyük Zarar

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir ayakkabı dükkanında çıkan yangında büyük çapta zarar oluştu.

Hasanefendi Ramazanpaşa Mahallesi 21'inci Sokak'taki 2 katlı bir ayakkabı dükkanında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, iş yerinde büyük zarar oluştuğu öğrenildi. Ekiplerin, yangının çıkış nedeninin belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Haber / Kamere - Mert CONA- (Aydın),