Aydın'da Ayakkabı Dükkanında Yangın

Aydın'da Ayakkabı Dükkanında Yangın
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir ayakkabı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ayakkabı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ramazan Paşa Mahallesi 21 Sokak'ta ayakkabı mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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