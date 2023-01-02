Aydın'da ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi öldü Güncel Haberler Aydın'ın Buharkent ilçesinde tarlada çalışırken ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi hayatını kaybetti. Aydın'ın Buharkent ilçesinde tarlada çalışırken ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, kendisine ait Menderes Mahallesi'ndeki tarlada çalışan Akay Karadana (27), traktörüne takılı çapa makinesine ayağını kaptırdı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Karadana, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaynak: AA / Güncel Buharkent Aydın Güncel Haberler

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