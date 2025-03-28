Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

Ülke şokta! 7.7'lik deprem coğrafyayı beşik gibi salladı
7.7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti

7.7'lik deprem kamerada! Dev gökdelen saniyeler içinde yerle bir oldu
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi

973 bin liralık hayali iftar
Ramazan'da fahiş fiyat artışlarına rekor para cezası uygulandı

Ramazan'da fahiş fiyat uygulayanlara rekor ceza

Aydın'da Atık Sular Tarım ve Çevreyi Tehdit Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde sulama kanalında meydana gelen kirlilik, mahalle sakinlerini endişelendiriyor. Suyun koyulaşması ve ağır kokular çevre tarım arazilerini tehdit ediyor. Yetkililer, kirliliğin kaynağını araştırıyor.

Aydın'da atık sular tarımı ve çevreyi tehdit ediyor

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde sulama kanalındaki akan kara sular sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Umurlu, Serçeköy ve Kocagür Mahalleleri'nden geçerek Büyük Menderes Nehri'ne ulaşan sulama kanalında, suyun renginin siyaha döndüğünü gören mahalle sakinleri, yetkililere ihbarda bulundu. Çevreye yoğun bir koku yayan suyun, bölgedeki tarım arazileri için de risk oluşturduğu bildirildi. İlk incelemelerde, kirliliğin kaynağının zeytinyağı fabrikalarından gelen atık sular olabileceği değerlendirildi.

Mahalle sakinlerinden tepki

Serçeköy Mahallesi sakini Zihni Baysal, suyun yoğun şekilde koku yaydığını ve sineklerin arttığını belirterek, "Bu su tarım arazileri için büyük bir tehdit. İçinde hiçbir canlının barınamayacağını düşünüyoruz. Yetkililerden bu kirliliğin kaynağını tespit edip önlem almalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN FIRAT - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title