Aydın'da Atık Sular Tarım ve Çevreyi Tehdit Ediyor

Aydın'da atık sular tarımı ve çevreyi tehdit ediyor

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde sulama kanalındaki akan kara sular sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Umurlu, Serçeköy ve Kocagür Mahalleleri'nden geçerek Büyük Menderes Nehri'ne ulaşan sulama kanalında, suyun renginin siyaha döndüğünü gören mahalle sakinleri, yetkililere ihbarda bulundu. Çevreye yoğun bir koku yayan suyun, bölgedeki tarım arazileri için de risk oluşturduğu bildirildi. İlk incelemelerde, kirliliğin kaynağının zeytinyağı fabrikalarından gelen atık sular olabileceği değerlendirildi.

Mahalle sakinlerinden tepki

Serçeköy Mahallesi sakini Zihni Baysal, suyun yoğun şekilde koku yaydığını ve sineklerin arttığını belirterek, "Bu su tarım arazileri için büyük bir tehdit. İçinde hiçbir canlının barınamayacağını düşünüyoruz. Yetkililerden bu kirliliğin kaynağını tespit edip önlem almalarını istiyoruz" dedi.