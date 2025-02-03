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Aydın'da Atatürk'ün Kente Gelişinin 94. Yıl Dönümü Kutlandı

Aydın'da Atatürk'ün Kente Gelişinin 94. Yıl Dönümü Kutlandı
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Aydın'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 94'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında törenler gerçekleştirildi. Vali Yakup Canbolat ve diğer yetkililerin katılımıyla yapılan kutlamalarda Atatürk anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve programa katılan sporculara ödüller verildi.

Aydın'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 94'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Aydın Valiliği önündeki törende, Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Başkan Vekili Polat Bora Mersin, Garnizon Komutanlığı adına Ulaştırma Albay Mehmet Ünlü, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Canbolat törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 94 yıl önce Aydın'a gelerek kenti onurlandırdığını söyledi.

Atatürk'ün Aydın'ı ziyaret ederek İstiklal mücadelesinde lojistik anlamda her türlü desteği sağlayan Aydın halkına takdirini sunduğunu vurgulayan Canbolat, şunları söyledi:

"Aydınlıların büyük bir coşku ve heyecanla karşıladıkları Mustafa Kemal Atatürk konuşmasını, en büyük eserim diye nitelendirdiği Cumhuriyeti en çok güvendiği Türk gençliğine bıraktığını söyleyerek ve onu ayrı bir özellik ve önem taşıyan tarihi seslenişi ile bitirmiştir. Atatürk'ün konuşmasında vurguladığı istek ve temenniler, güçlü bir Türkiye'yi inşa etme yolunda hayata geçirilmiştir."

Aydın Büyükşehir Başkan Vekili Polat Bora Mersin ise Atatürk'ün Efeler diyarı Aydın'a gelişinin onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Canbolat, yarışmalarda dereceye giren sporculara hediyelerini sundu.

Aydın Garı'nda devam eden programda temsili olarak Atatürk'ün içinde yer aldığı tren gara geldi, karşılama töreni düzenlendi.

Trenden ellerinde bayrakla inen öğrenciler, Türk bayrağını Vali Canbolat'a takdim etti. Vali Canbolat ise bayrağı öperek aldı.

Törene, AK Parti milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, CHP Milletvekili Evrim Karakoz, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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