Aydın'da Aşırı Sıcaklar Turizm İlleri Kuşadası ve Didim'de Yoğunluk Yarattı

Aydın'da Aşırı Sıcaklar Turizm İlleri Kuşadası ve Didim'de Yoğunluk Yarattı
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Aydın şehir merkezinde aşırı sıcakların etkili olduğu görülürken, Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk gözlemlendi. Termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği kentte, vatandaşlar sıcaktan korunmak için çeşitli önlemler alıyor.

Aşırı sıcakların etkili olduğu Aydın şehir merkezinde sakinlik gözlenirken turizm ilçeleri Kuşadası ve Didim sahillerinde ise yoğunluk oluştu.

Sıcak havanın etkili olduğu kentte termometreler 41 dereceyi gösterdi.

Dışarıda olan vatandaşlardan bazıları gölgelik alanda vakit geçirirken bazıları şemsiyeyle güneşten korunmaya çalıştı.

Kentin normal zamanda en işlek noktaları Atatürk Kent Meydanı, İstasyon Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı'nda sakinlik gözlendi.

Vatandaşlardan Zeki Sulutaş, havanın bunaltıcı olduğunu belirterek, "Sıcağa çare klimanın altında duracaksın, başka da yapacak bir şey yok. Dışarıda yürünecek gibi değil bayağı sıcak." dedi.

Kalaycılık yapan Murat Uçar da sıcağa alışsa da dışarının ve iş yerinin sıcağı birleştiğinde dayanılmaz olduğunu, bundan dolayı işlerini genelde erkenden bitirmeye çalıştıklarını söyledi.

Şehrin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde ise yoğunluk oluştu.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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