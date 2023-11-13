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Aydın'da asansör kazasıyla ilgili tutuklanan şüpheli sayısı 2'ye yükseldi

Aydın'da, üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 2'ye yükseldi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, asansör firması sahibi H.T'nin de aralarında olduğu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. H.T tutuklanırken, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.