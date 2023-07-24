Aydın'da Aranan Şahıslar Yakalandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği çalışmada, uyuşturucu ve işyeri dokunulmazlığı suçlarından aranan şahıslar tutuklandı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Karacasu'da "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak " suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 16 ay hapis cezası bulunan S.D. isimli şahıs yakalandı. Ayrıca Karacasu'da "İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme " suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 5 ay hapis cezası bulunan F.Y. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklandı. - AYDIN