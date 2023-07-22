Aydın'da Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, haklarında 10 yıl ve üzeri ceza kararı bulunan ve aranan şahısların yakalanması amacıyla oluşturulan JASAT tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyeti den yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit, kasten yaralama' suçlarından aranan ve hakkında toplam 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan A.G. isimli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN