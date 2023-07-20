Aydın'da Aranan 6 Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 6 şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuyucak ilçesinde 'basit yaralama' suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.Ö., 'kamu görevlilerine hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme' suçundan aranan ve hakkında 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.A., Kuşadası ilçesinde 'cinsel taciz' suçundan aranan ve hakkında 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.İ., Koçarlı ilçesinde 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan aranan ve hakkında 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan O.K., İncirliova ilçesinde 'basit yaralama' suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 4 ay hapis cezası bulunan B.Y. ve Sultanhisar ilçesinde 'kamu hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.S.S. jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şahıs çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN