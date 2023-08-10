Aydın'da Aranan 4 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da çeşitli suçlardan araması bulunan 4 şüpheli şahıs jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar ile yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da çeşitli suçlardan araması bulunan 4 şüpheli şahıs jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar ile yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Köşk'te "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık " suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.Ö.K., Germencik'te "Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık, Aydın Çocuk İlamat Masası tarafından Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme " suçundan aranan ve hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan D.B., İncirliova'da "Büyük veya Küçükbaş Hayvan Hakkında Hırsızlık " suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan R.T. ile Köşk'te "Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme " suçundan aranan ve hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan S.K isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan 4 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN