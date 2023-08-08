Aydın'da Aranan 4 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 4 aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalarda, Söke' de "Kişinin kendisinin kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması " suçundan aranan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan M.Y., Nazilli'de "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak " suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 7 ay hapis cezası bulunan T.T., İncirliova'da "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma " suçundan aranan ve hakkında 9 yıl hapis cezası bulunan A.Ç., İncirliova'da "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık " suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Y.P. isimli şahıslar yakalandı. 4 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN