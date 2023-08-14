Aydın'da Aranan 3 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın üç ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesinde "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.D., Bozdoğan ilçesinde "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık " suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan N.S. ile İncirliova ilçesinde "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.T. isimli şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN