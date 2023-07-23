Aydın'da Aranan 2 Şahıs Yakalandı

Aydın il genelinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 2 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı. İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir-Aydın Karayolunda icra edilen yol kontrol görevinde O.O. isimli şahıs 'hırsızlık' suçundan arama kaydı bulunması dolayısıyla gözaltına alındı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Efeler ilçesinde icra edilen yol kontrol faaliyetinde de 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan aranması olan T.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın il genelinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 2 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir- Aydın Karayolunda icra edilen yol kontrol görevinde O.O. isimli şahıs 'hırsızlık' suçundan arama kaydı bulunması dolayısıyla gözaltına alındı. Öte yandan Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Efeler ilçesinde icra edilen yol kontrol faaliyetinde de 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan aranması olan T.T. yakalanarak gözaltına alındı. - AYDIN