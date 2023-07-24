Aydın'da araç şeftali bahçesine uçtu, sürücü kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen kazada, bir araç şeftali bahçesine uçtu. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.