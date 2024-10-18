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Aydın'da Apartmandan Hırsızlık Yapan 3 Kadın Tutuklandı

Aydın'da Apartmandan Hırsızlık Yapan 3 Kadın Tutuklandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde apartmandaki iki evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kadın şüpheli, polisin operasyonuyla tutuklandı. Aramalarda 70 bin lira ve hırsızlıkta kullanılan aletler ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde apartmandaki iki evden aynı gün hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kadın şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Adnan Menderes Mahallesi'nde bir apartmandaki iki evden ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin M.K, A.U. ve Z.K. olduğunu belirledi.

Zanlılar, adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Evlerdeki aramada 70 bin lira ve kapı açmada kullanıldığı değerlendirilen plastik aparatlar ile tornavida ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel

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