Aydın'da Apartmanda Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi
Aydın'ın İncirliova ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 2'inci katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesinde 4 katlı bir apartmanın 2'inci katında çıktı. İddiaya göre klima motorundan çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, evde bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişinin sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
