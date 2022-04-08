Aydın'da apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi - Haberler

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Aydın'da apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

AA - Musa Ölmez - Güncel
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Aydın'da apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Aydın'ın Söke ilçesinde bir apartmanda meydana gelen yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir apartmanda meydana gelen yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Konak Mahallesi Şentürk Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında ikamet eden Gülcan Dede'nin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen 6 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Dumandan etkilenenlere 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana geldi.

AA / Musa Ölmez - Güncel

İtfaiye, Yangın, Aydın, Güncel, Haberler

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