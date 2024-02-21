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Aydın'da apartman balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti

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Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir apartmanın balkonundan düşen Bülent Bozyiğit hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, apartmanın balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahallesi'nde bir apartmanın 5'inci katında ikamet eden Bülent Bozyiğit, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan yola düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Bozyiğit, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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