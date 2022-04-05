Aydın'da antik kentte kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı - Haberler

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Aydın'da antik kentte kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

AA - Necip Uyanık - Güncel
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Aydın'da antik kentte kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'nde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'nde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Gümüşyeni Mahallesi'ndeki antik kentte kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri belirtilen adrese sevk edildi.

Jandarma, V.B. (45), M.S. (64), K.Ö. (41), G.B'yi (39) suçüstü yakaladı.

Bölgedeki aramada balyoz, çapa, çekiç, kürek ve levye ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi.

Aydın'da antik kentte kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Aydın'da antik kentte kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

AA / Necip Uyanık - Güncel

Kaçak Kazı, Germencik, Jandarma, Aydın, Güncel, Haberler

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