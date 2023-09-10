Aydın'da Altı Motosiklet Hırsızının Şüphelisi Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde altı adet motosiklet hırsızlığının şüphelisi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Çalınan motosikletlerden 4 tanesi sahiplerine teslim edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde altı adet motosiklet hırsızlığının şüphelisi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ağustos ayı içerisinde Yeşil Mahalle ve Zafer Mahallesi'nden çalınan 6 adet motosikletin faili C.Ö. Asayiş Büro Amirligi ekiplerince tespit edilerek yakalandı. Çalınan motosikletlerden 4 tanesi sahiplerine teslim edilirken, şüphelinin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN