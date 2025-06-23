Aydın'da Alkollü Sürücünün Yol Açtığı Kazada 4 Kişi Yaralandı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, otomobilin bahçeye devrildiği kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Kazadan yara almayan sürücünün 2.05 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Tire Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet U. (49) yönetimindeki 09 CAD 26 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bahçeye devrildi. Bir ağaca çarpıp duran otomobilde yolcu olarak bulunan S.Ç. (35), C.D. (16), V.A.C. (4) ve S.N.Y. (16) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan kontrolde ise sürücü Mehmet U.'nun 2.05 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.