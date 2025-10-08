Aydın'da Alkollü Sürücü Otomobil İçinde Hayatını Kaybetti

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde bir otomobil içerisinde hareketsiz şekilde bulunan Anıl Çetinkol (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastanede yapılan müdahalede Çetinkol'un alkollü olduğu tespit edildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Erbeyli Mahallesi Germencik yolu üzerinde meydana geldi. 09 APG 598 plakalı otomobilin içerisinde uzun süre hareketsiz şekilde bulunan Anıl Çetinkol'u görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından Çetinkol, Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alkollü olduğu tespit edilen Çetinkol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Anıl Çetinkol'un ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.