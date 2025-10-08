Haberler

Aydın'da Alkollü Sürücü Otomobil İçinde Hayatını Kaybetti

Aydın'da Alkollü Sürücü Otomobil İçinde Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir otomobilde hareketsiz bulunan Anıl Çetinkol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapılan müdahalede alkollü olduğu tespit edilen Çetinkol'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde bir otomobil içerisinde hareketsiz şekilde bulunan Anıl Çetinkol (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastanede yapılan müdahalede Çetinkol'un alkollü olduğu tespit edildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Erbeyli Mahallesi Germencik yolu üzerinde meydana geldi. 09 APG 598 plakalı otomobilin içerisinde uzun süre hareketsiz şekilde bulunan Anıl Çetinkol'u görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından Çetinkol, Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alkollü olduğu tespit edilen Çetinkol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Anıl Çetinkol'un ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 19 ünlü serbest

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonunda karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeyrek altın saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı

Saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı
17 kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkan piskopos istifa etti

Piskopos, tam bir çapkın çıktı! Sevgili sayısı ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.