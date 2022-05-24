Aydın'da akü çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Aydın'da akü çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da akü çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde akü hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde akü hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Çobanisa Mahallesi Geneviş mevkisinde arıcılık yapan Oğuzhan Aktürk (45), kulübesinden 2 akünün çalındığını jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Aydın Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek E.N. ve Ş.N. adlı şüphelileri tespit etti.

İlçedeki bir depoya düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, gözaltı işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Depoda ele geçirilen aküler, sahibine teslim edildi.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Jandarma, Kuyucak, Aydın, Güncel, Haberler

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