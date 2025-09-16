Aydın'da Akaryakıt Tankeri Minibüse Çarptı: 3 Yaralı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde akaryakıt tankeri, yolcu minibüsüne çarptı. Her iki aracın sulama kanalına uçtuğu kazada minibüs şoförü ile 2 yolcu yaralandı. Kaza , güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Aydın-Muğla kara yolunda meydana geldi. Muğla'dan Efeler yönüne giden Çetin Özbodur'un (56) kullandığı Nazilli Birlik firmasına ait yolcu minibüsüne, Ahmet Ç. (29) idaresindeki 34 DZ 4940 plakalı akaryakıt tankeri çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç, savrularak yol kenarındaki içi boş su kanalına düştü. Kaza yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, minibüs şoförü Özbodur ile yanındaki yolculardan S.Ç. (19) ve D.D. (35) yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan minibüsteki 3 yaralı, çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Tanker şoförü Ahmet Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.