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Aydın'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama: 3 Yaralı

Aydın'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama: 3 Yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen köpük tankı patlamasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda köpük tankının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Aydın-İzmir kara yolunda, Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonundaki köpük tankı henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle otomobil yıkayan M.K., B.D. ve N.Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlama nedeniyle akaryakıt istasyonunda hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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