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Aydın'da Akaryakıt İstasyonunda Köpük Tankı Patladı: 3 Yaralı

Aydın'da Akaryakıt İstasyonunda Köpük Tankı Patladı: 3 Yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda oluşan köpük tankı patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde akaryakıt istasyonunda köpük tankının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Zeybek Mahallesi İzmir Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonun oto yıkama bölümünde bulunan köpük tankı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Oto yıkama bölümünde çalışan M.K, B.D. ve N.Ö. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Patlama nedeniyle bir araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel

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