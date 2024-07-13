Aydın'da Akaryakıt İstasyonu Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kaza, 11 Temmuz'da saat 19.00 sıralarında, Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi girişinde meydana geldi. Batuhan Günay, 09 AEB 716 plakalı motosikletle mahalle girişindeki akaryakıt istasyonuna giriş yapmaya çalışan Adil Yetkin (54) yönetimindeki 09 HM 876 plakalı otomobille çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Batuhan Günay, ihbarla olay yerine çağrılan ambulansla, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Günay, doktorların müdahalelerine rağmen, bu sabah, hayatını kaybetti. Batuhan Günay'ın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Günay'ın ölümü üzerine jandarma, otomobil sürücüsü Adil Yetkin'i gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel