Aydın'da Akaryakıt İstasyonlarına Denetim

Aydın'da Akaryakıt İstasyonlarına Denetim
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Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, akaryakıt istasyonlarındaki ölçü aletlerinin doğruluğu ve mevzuata uygunluğu kontrol edildi. İl Müdürü Fatih Ulutaş, tüketicinin korunması ve ticarette adaletin sağlanması için denetimlerin süreceğini açıkladı.

Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce, akaryakıt istasyonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fatih Ulutaş'ın da yer aldığı çalışmalarda, akaryakıt dispanserlerinde kullanılan ölçü aletlerinin doğruluğu, damga süreleri ve periyodik muayene yükümlülükleri kontrol edildi.

Ayrıca ölçü ve tartı aletlerinin mevzuata uygunluğu da incelendi.

Ulutaş, denetimlerle hem tüketicinin korunması hem de ticarette adaletin sağlanmasının hedeflendiğini belirterek, standart dışı uygulamalara karşı gerekli idari işlemlerin uygulanacağını, denetimlerin da aralıksız sürdürüleceği belirtti.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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