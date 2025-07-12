Aydın'da Akaryakıt İstasyonlarına Denetim

Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce, akaryakıt istasyonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fatih Ulutaş'ın da yer aldığı çalışmalarda, akaryakıt dispanserlerinde kullanılan ölçü aletlerinin doğruluğu, damga süreleri ve periyodik muayene yükümlülükleri kontrol edildi.

Ayrıca ölçü ve tartı aletlerinin mevzuata uygunluğu da incelendi.

Ulutaş, denetimlerle hem tüketicinin korunması hem de ticarette adaletin sağlanmasının hedeflendiğini belirterek, standart dışı uygulamalara karşı gerekli idari işlemlerin uygulanacağını, denetimlerin da aralıksız sürdürüleceği belirtti.