Aydın'da Aile İçi Kavga: Oğul Babayı Tüfekle Yaraladı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde çıkan aile içi kavgada N.K. (23), babası M.K.'yi (49) tüfekle yaraladı. Gözaltına alınan N.K. tutuklandı.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Karabağ Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. (49) ile oğlu N.K. (23) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. N.K., evde bulunan tüfekle babasına doğru ateş etti. Saçmaların koluna isabet ettiği M.K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma, olayın ardından N.K'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesine getirilen N.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tedavisi süren M.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığını öğrenildi.