Aydın'da ahırda elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki genç öldü - Haberler

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Aydın'da ahırda elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki genç öldü

Aydın'da ahırda elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki genç öldü

Aydın'ın Söke ilçesinde ahırda elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

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Aydın'ın Söke ilçesinde ahırda elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Karaatlı Mahallesi muhtarı Mevlüt Yeşil'in oğlu Hidayet Yeşil (16), ailesine ait ahırda, ineğin tepmesi sonucu sağım makinesinin üzerine düştü.

Elektrik akımına kapılan Yeşil, yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yeşil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Musa Ölmez - Güncel

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