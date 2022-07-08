Aydın'da ağaca çarpan traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
AA - Necip Uyanık - Güncel
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Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytin ağacına çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytin ağacına çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çamköy Mahallesi'nden Kızıllarla mevkisindeki bahçesine 09 TC 421 plakalı traktörüyle çalışmaya giden Rasim Aktaş (89), evine dönmedi.
Bunun üzerine bahçeye giden yakınları, zeytin ağacına çarpan traktörden düştüğü sanılan Aktaş'ı yerde hareketsiz buldu.
İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ve ilkyardım ekipleri, Aktaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Aktaş'ın cenazesi Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Necip Uyanık - Güncel