Aydın'da ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA - Necip Uyanık - Güncel
Aydın'da ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

İzmir Otoyolu'nda ağaca çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir Otoyolu'nda ağaca çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Otoyolun Germencik ilçesi Alangüllü park alanı geçişinde H.H'nin (36) kullandığı 65 AAZ 331 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Sürücü ile araçta bulunan eşi S.H. (36) ve 6 yaşındaki çocukları A.S.H. (6) yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title