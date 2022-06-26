Aydın'da ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı İzmir Otoyolu'nda ağaca çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı. İzmir Otoyolu'nda ağaca çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Otoyolun Germencik ilçesi Alangüllü park alanı geçişinde H.H'nin (36) kullandığı 65 AAZ 331 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Sürücü ile araçta bulunan eşi S.H. (36) ve 6 yaşındaki çocukları A.S.H. (6) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. AA / Necip Uyanık - Güncel Güncel Haberler

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