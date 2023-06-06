Aydın'da Adliyede Çıkan Kavgada Bıçakla Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Aydın'da adliyede iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, daha önce çıkan kavga nedeniyle davalık olan iki grup arasında duruşma öncesinde adliye binasında yaşandı. M.Ç (25) bıçakla yaralandı ve Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan A.E, E.G, P.H ve D.H'yi gözaltına aldı.