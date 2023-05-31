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Aydın'da 84 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'da 84 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncel Haberler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde can salları içerisinde 84 düzensiz göçmen kurtarıldı. Didim ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde can salları içerisinde 84 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-313) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 4 can salı içerisindeki toplam 84 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kuşadası Didim Aydın Güncel Haberler

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