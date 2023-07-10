Aydın'da 831 Uyuşturucu Operasyonunda 86 Kişi Tutuklandı

Aydın'da jandarma ekiplerinin son 6 ayda gerçekleştirdiği 831 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 903 kişiden 86'sı tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 46 kilo 548 gram kubar esrar, 3 kilo 659 gram sentetik uyuşturucu, 230 gram skunk, 6 bin 344 sentetik uyuşturucu hap, 1 kilo 230 gram haşhaş, 8 bin 340 kök kenevir, 173 ekstazi, 186 gram kokain, 3 hassas terazi, 219 uyuşturucu kullanma aparatı, 22 tabanca ile 3 av tüfeği ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekiplerinin son 6 ayda gerçekleştirdiği 831 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 903 kişiden 86'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Ocak-30 Haziran 2023 tarihlerinde 831 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 46 kilo 548 gram kubar esrar, 3 kilo 659 gram sentetik uyuşturucu, 230 gram skunk, 6 bin 344 sentetik uyuşturucu hap, 1 kilo 230 gram haşhaş, 8 bin 340 kök kenevir, 173 ekstazi, 186 gram kokain, 3 hassas terazi, 219 uyuşturucu kullanma aparatı, 22 tabanca ile 3 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 903 kişiden 86'sı tutuklandı.