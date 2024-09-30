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Aydın'da 8 Lise Öğrencisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Aydın'da 8 Lise Öğrencisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde 8 lise öğrencisi, yedikleri tavuk pilavdan sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin hastaneye sevk edilmesinin ardından il sağlık ekipleri, gıda zehirlenmesine neden olabilecek numuneleri topladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 8 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Efeler Anadolu Lisesinde eğitim gören 8 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Tedavi altına alınan öğrenciler, okul dışında yedikleri tavuk pilavdan sonra rahatsızlandıklarını ifade etti.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri söz konusu işletmeden numune aldı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel

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