Haberler

Aydın'da 75 Yaşındaki Adamın Evinde Kaçak Sigara ve Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Aydın'da 75 Yaşındaki Adamın Evinde Kaçak Sigara ve Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma, 75 yaşındaki Ali P.'nin evinde 2 bin 100 sentetik ecza hap ve 200 paket kaçak sigara buldu. Ali P., savunmasında 'Raporum var, ben içiyorum bunları' dedi. Daha önce benzer suçlardan gözaltına alındığı öğrenildi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada evinde 2 bin 100 adet sentetik ecza hap ve 200 paket kaçak sigara ele geçirilen Ali P.'nin (75), "Raporum var, ben içiyorum bunları" diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde oturan Ali P.'nin evinde uyuşturucu hap ve kaçak sigara bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine şüphelinin evine saat 16.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 2 bin 100 adet sentetik ecza hap ve 200 paket kaçak sigara ele geçirildi, Ali P. gözaltına alındı.

Şüpheli Ali P.'nin daha önce de benzer suçtan gözaltına alındığı, o operasyonda da evinde 800 adet sentetik ecza hap ele geçirildiği öğrenildi. Ali P.'nin ifadesinde, "Raporum var, ben içiyorum bunları" diyerek kendisini savunduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Konuşanlar programının yayın tarihi netleşti

Yeni adresinin ardından ilk yayın tarihi de belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilperi Şahinkaya intihar mı etti? Paylaşımı endişelendirdi

Ünlü oyuncudan gece yarısı korkutan paylaşım: Affedin yapamıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.