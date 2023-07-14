Aydın'da 73 kök Hint keneviri ele geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen operasyonda 73 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Zeytinköy Mahallesi'nde B.A'ya ait zeytin bahçesine operasyon düzenledi.

Zeytinlikte ve evde yapılan aramada 73 kök Hint keneviri ile 3 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

B.A, gözaltına alındı.