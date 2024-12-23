Aydın'da 7 Ton Tağşişli Zeytinyağı Ele Geçirildi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 7 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adresi belirlenen depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada farklı illere gönderilmek üzere bir kısmı kamyona yüklenmiş 7 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan depo sahibine 670 bin lira idari para cezası uygulandı.