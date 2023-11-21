Haberler ›› Güncel ›› Aydın'da 7 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, 4 Kişi Tutuklandı

Aydın'da 7 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, 4 Kişi Tutuklandı

21 Kasım 2023 19:58 , Son Güncelleme: 20:00 Güncel Haberler Abone Ol

Aydın'ın Germencik ilçesinde yapılan aramada 7 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 4 kişi tutuklandı. İstanbul'dan getirileceği ihbarı üzerine başlatılan çalışmada, polis ekipleri takibe aldıkları araçlarda narkotik köpeği Tina'nın da katılımıyla arama yaptı ve 7 ayrı parça halinde 7 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.