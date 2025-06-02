Aydın'da 7 Katlı Apartmanda Yangın Korkuttu

Aydın'da 7 Katlı Apartmanda Yangın Korkuttu
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki 7 katlı bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çocuk odasında başladığı belirlenirken, evde bulunan 3 kişinin yangından yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde 7 katlı bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Mimar Sinan Mahallesi 2235 Sokak'taki 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amaçlı tahliye edildi. İlk belirlemelere göre dairenin çocuk odasında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Ayrıca, yangın sırasında evde bulunan babaanne ve 2 torununun, alevleri fark edince kendi imkanlarıyla yara almadan dışarı çıktığı belirlendi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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