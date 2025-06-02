Aydın'da 7 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

Aydın'da 7 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan 3 kişi yara almadan dışarı çıkmayı başardı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde 7 katlı bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Mimar Sinan Mahallesi 2235 Sokak'taki 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amaçlı tahliye edildi. İlk belirlemelere göre dairenin çocuk odasında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Ayrıca, yangın sırasında evde bulunan babaanne ve 2 torununun, alevleri fark edince kendi imkanlarıyla yara almadan dışarı çıktığı belirlendi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Mert CONA/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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